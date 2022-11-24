Точная копия мамы растет: Боня запечатлела, как подросшая дочка от Смерфита самостоятельно готовит на кухне

Недавно к Виктории приехала ее мама. Их поездка в Париж оказалась неудачной, поэтому накануне они устроили шопинг в Монако. Также телеведущая смогла уделять время наследнице, которая учится во французской школе и часто гостит у папы Алекса Смерфита.

На этот раз Боня засняла, как наследница готовит на кухне. Она научила ее печь блинчики. Анджелина накормила маму блинами с икрой.

«Начинаю поправляться», – похвасталась звезда.

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