Точная копия мамы растет: Боня запечатлела, как подросшая дочка от Смерфита самостоятельно готовит на кухне

Виктория Боня много лет назад стала знаменитостью. Благодаря «Дому-2» она начала карьеру на телевидении, а потом стала регулярно появляться на красных дорожках. В свои 42 года светская львица не перестает восхищать поклонников стройностью и стильными нарядами. Звезда живет в Монако, где растит дочку Анджелину.
Недавно к Виктории приехала ее мама. Их поездка в Париж оказалась неудачной, поэтому накануне они устроили шопинг в Монако. Также телеведущая смогла уделять время наследнице, которая учится во французской школе и часто гостит у папы Алекса Смерфита.
На этот раз Боня засняла, как наследница готовит на кухне. Она научила ее печь блинчики. Анджелина накормила маму блинами с икрой.
«Начинаю поправляться», – похвасталась звезда.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие также поразились тому, как 10-летняя дочка похожа на маму. К слову, сама Боня готовится отпраздновать день рождения. Уже 27 ноября ей исполнится 43 года. Не исключено, что она устроит вечеринку в Москве, как в прошлом году. «Дочка ваша копия», «Ну что за хозяюшка», «Какая милая дочка», — стали писать подписчики.
Виктория Боня с дочкой. Фото: соцсети звезды