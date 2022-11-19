«Раньше тут спала»: Виктория Боня в пуховом пальто и брюках спустилась в московское метро

Виктория Боня много лет назад покинула шоу «Дом-2». Она стала известной телеведущей и бизнесвумен. Уже больше 10 лет Виктория живет в Монако, где растит дочку Анджелину, рожденную от миллионера Алекса Смерфита. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает и покупает себе дорогие вещи.
Недавно Боня поругалась с Филиппом Киркоровым. Ее возмутили слова певца в сторону Наргиз Закировой. Светская львица даже приехала в Москву на съемки и сообщила, что готова увидеться с поп-королем. Однако пока она проводит время на съемках передачи «Злые языки». На этот раз Виктория впервые за долгое время оказалась в метро.
Если еще недавно она ходила в тонком тренче, то теперь отметилась в пуховом пальто с поясом. Боня спустилась в подземку и прокатилась в одном из вагонов. Она сняла верхнюю одежду, устроив дефиле в рубашке и брюках. Ее волосы были собраны в пучок, а в ушах сверкали золотые серьги.
«Метро! Как много в этом слове… Ведь были времена, когда я спала тут в метро около месяца… Да, жесткие были времена, но те времена навсегда воспитали во мне волю к жизни!» – написала звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие с трудом поверили, что она в свое время жила в таких не комфортных условиях и вынуждена была спать в общественном транспорте. «Раньше это была история о паре ночей в метро, а нынче уже месяц», «Вика, уважаю! Вон какая ты человечная и очень целеустремленная. А красота твоя всех затмевает», «Шикарно выглядите», — стали писать подписчики.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды