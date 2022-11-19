«Раньше тут спала»: Виктория Боня в пуховом пальто и брюках спустилась в московское метро

Если еще недавно она ходила в тонком тренче, то теперь отметилась в пуховом пальто с поясом. Боня спустилась в подземку и прокатилась в одном из вагонов. Она сняла верхнюю одежду, устроив дефиле в рубашке и брюках. Ее волосы были собраны в пучок, а в ушах сверкали золотые серьги.

«Метро! Как много в этом слове… Ведь были времена, когда я спала тут в метро около месяца… Да, жесткие были времена, но те времена навсегда воспитали во мне волю к жизни!» – написала звезда.

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