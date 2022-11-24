Волосы зализаны, брови-ниточки: Прилучный показал свою молодую жену Брутян без макияжа на отдыхе в Дубае

Со своей экс-женой Павел продолжает поддерживать дружеские отношения. Он также часто забирает к себе дочку Мию и сына Тимофея. Однако большую часть времени актер посвящает молодой супруге. Недавно влюбленные уехали отдыхать в Дубай.

Прилучный почти каждый день делится кадрами, хвастаясь тем, как он счастлив. Зепюр отметила, что ее избранник уже загорел и в темноте его не видно. А 24 ноября пара выложила новое фото. Актер красовался с возлюбленной на прогулке. Он показал ее без макияжа.

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