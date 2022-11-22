«Мы счастливы»: Зепюр Брутян без макияжа покрасовалась с Павлом Прилучным в Дубае

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Звезда сериала «Мажор» поблагодарил поклонников, которые подарили ему с женой путевку на море.

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров. Он уже давно снимается в фильмах и сериалах. Зрители знают его по работе в сериалах «Мажор», «Закрытая школа». Восемь лет он прожил в браке с Агатой Муцениеце. Их развод стал громким и неожиданным. Однако в этом году артист снова женился. 

Примечательно, что в последнее время Прилучный часто выходит в свет с возлюбленной. Его избранницей является актриса Зепюр Брутян. Она сопровождает мужа на красных дорожках. Но недавно супруги пропали из поля зрения. Как оказалось, они уехали отдыхать на море. 

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22 ноября Павел отметился в Дубае. Он проводит там время с возлюбленной. Оказалось, что путевку паре подарил фан-клуб артиста. Влюбленные поблагодарили за такой сюрприз. 

«Мы счастливы», — заявил артист. 

Брутян отметилась в неброском летнем платье. Она также отказалась от макияжа. Актриса продемонстрировала длинные ресницы и пышные кудри. 

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что Павел действительно выглядит счастливым рядом с молодой женой. Зепюр сразила публику своей природной красотой. 

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