«Мы счастливы»: Зепюр Брутян без макияжа покрасовалась с Павлом Прилучным в Дубае

Примечательно, что в последнее время Прилучный часто выходит в свет с возлюбленной. Его избранницей является актриса Зепюр Брутян. Она сопровождает мужа на красных дорожках. Но недавно супруги пропали из поля зрения. Как оказалось, они уехали отдыхать на море.

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22 ноября Павел отметился в Дубае. Он проводит там время с возлюбленной. Оказалось, что путевку паре подарил фан-клуб артиста. Влюбленные поблагодарили за такой сюрприз.