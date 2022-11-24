«Булочки с присыпкой»: Глюкоза в белоснежном купальнике изваляла в песке свои загорелые пышности

На этот раз Глюкоза уехала отдыхать на море. Она делится кадрами, на которых загорает у бассейна, а также занимается йогой даже на улице. Певица недавно щеголяла в бикини. На этот раз она в белоснежном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной села прямо в песок.

Артистка засветила изящные бедра с миниатюрной татуировкой. Она с улыбкой подставила формы солнцу.

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