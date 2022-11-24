«Булочки с присыпкой»: Глюкоза в белоснежном купальнике изваляла в песке свои загорелые пышности

Глюкоза уже много лет выступает на сцене. Она смогла также стать актрисой и не раз отметилась в кино. Длинноногая блондинка состоит в браке с бизнесменом и растит двоих детей. Но это не мешает ей держать себя в форме и появляться на публике в смелых нарядах. Артистка зачастую выходит в свет, едва прикрыв свои прелести.
На этот раз Глюкоза уехала отдыхать на море. Она делится кадрами, на которых загорает у бассейна, а также занимается йогой даже на улице. Певица недавно щеголяла в бикини. На этот раз она в белоснежном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной села прямо в песок.
Артистка засветила изящные бедра с миниатюрной татуировкой. Она с улыбкой подставила формы солнцу.
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Поклонники остались в восторге от ее точеной фигуры. Глюкозу засыпали комплиментами. «Какая вы милашка! Глаз не оторвать», «Купальник привлек внимание», «Фигурка прям кукольная», «Такая у вас сочная пятая точка», «Декольте любуется солнцем», «Села в песок, и сразу булочки с присыпкой», — стали писать подписчики.