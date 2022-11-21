Когда фигура без изъяна: Глюкоза в остромодном костюме с брюками клеш отметилась в шоу «Пятеро на одного»

Наталья Чистякова-Ионова, которую многие знают по псевдониму Глюкоза, стала популярной певицей и актрисой. Она в свои 36 лет она может похвастаться стройной фигурой. Артистка частая гостья на вечеринках и премиях. А теперь она стала гостьей на развлекательно-интеллектуальном проекте «Пятеро на одного».
На съемках Глюкоза предстала в ярком наряде. Она выбрала остродный костюм с брюками клеш и приталенным жакетом. Певица в алом наряде подчеркнула свою стройность. Она предпочла поддержать тренд на монохром. Артистка сразила своей безупречной фигурой публику.
Глюкоза. Фото: пресс-служба канала «Россия»
«Я – новичок в игре «Пятеро на одного» телеканала «Россия», и мне очень понравилось! Я вообще люблю всякие игры, мы часто играем дома с семьей: в «Крокодил», и т.д. Игры здорово развивают реакцию, мозги.
Я рада, что приняла участие в подобном шоу, подобралась прекрасная команда (Андрей Ургант, Александр Пушной, Евгений Рыбов, Евгений Папунаишвили). Было видно, что они уже бывалые, «прокаченные» и опытные участники», – поделилась звезда.
Увидеть выпуск с Глюкозой можно в субботу в 9:25 на телеканале «Россия».