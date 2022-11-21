Когда фигура без изъяна: Глюкоза в остромодном костюме с брюками клеш отметилась в шоу «Пятеро на одного»

Наталья Чистякова-Ионова, которую многие знают по псевдониму Глюкоза, стала популярной певицей и актрисой. Она в свои 36 лет она может похвастаться стройной фигурой. Артистка частая гостья на вечеринках и премиях. А теперь она стала гостьей на развлекательно-интеллектуальном проекте «Пятеро на одного».