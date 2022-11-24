Мужчины прильнули к окну: Рудова в одном халате неловко задрала ножку, едва прикрыв «срам»

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она может похвастаться тем, что работала с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. На съемках блондинка часто предстает в дерзких нарядах. Она без стеснения раздевается перед камерой. В свои 39 лет артистка не перестает работать над фигурой, посвящая время спорту.
На этот раз Рудова отправилась на массаж. Она оказалась в «Москва-Сити». Актриса запечатлелась на кушетке в одном махровом халате. Она задрала ножку, оголив свои бедра. Блондинка забыла про панорамные окна, едва не засветив сокровенное на всю округу. Наталья похвасталась, что ей сделали тайский массаж.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Кадр оказался предметом обсуждений в Сети. «Ну очень пикантный вид», «Без одежды лучше ножки не задирать», «Наташа, в окно все видно», «В соседних домах мужчины прильнули к окну», «Зачем такие личные кадры показывать?», «Весь срам на виду,» — стали писать пользователи Сети.