Мужчины прильнули к окну: Рудова в одном халате неловко задрала ножку, едва прикрыв «срам»

На этот раз Рудова отправилась на массаж. Она оказалась в «Москва-Сити». Актриса запечатлелась на кушетке в одном махровом халате. Она задрала ножку, оголив свои бедра. Блондинка забыла про панорамные окна, едва не засветив сокровенное на всю округу. Наталья похвасталась, что ей сделали тайский массаж.

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