«Ох, едва прикрыла пампушки»: Наталья Рудова в тугом платье-бюстье козырнула фигурой «восьмеркой»

На этот раз Рудова призналась, что соскучилась по морю. Она поделилась красочными кадрами, на которых красовалась в платье-бюстье цвета мандарина. Облегающий наряд подчеркнул ее фигуру «восьмерку». Она была без макияжа и с распущенными волосами. Блондинка засветила свой округлый бюст.

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