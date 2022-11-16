«Ох, едва прикрыла пампушки»: Наталья Рудова в тугом платье-бюстье козырнула фигурой «восьмеркой»

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась во многих кинолентах. Многие зрители ее знают по сериалу «Татьянин день». В последнее время блондинка все чаще снимается в пикантных сценах. В свои 39 лет она может похвастаться стройной фигурой, поэтому не стесняется сниматься без одежды.
В обычной жизни Наталья часто носит короткие платья и лосины. Даже в холодную погоду ее можно увидеть с оголенным животом. Актриса не скрывает, что следит за модой и порой тратится на женственные наряды.
На этот раз Рудова призналась, что соскучилась по морю. Она поделилась красочными кадрами, на которых красовалась в платье-бюстье цвета мандарина. Облегающий наряд подчеркнул ее фигуру «восьмерку». Она была без макияжа и с распущенными волосами. Блондинка засветила свой округлый бюст.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были сражены ее формами. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы роскошная», «А такие платья вам особенно идут», «Хорошенькая без косметики», «Вау, блондинка на миллион», «Ваши изгибы сражают», «Ох, едва прикрыла пампушки», «О-ля-ля, какая фигурка! В самом соку», — стали писать пользователи Сети.