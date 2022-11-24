Никакого приличия: Бузова в латексном боди и ботфортах-чулках повернулась к народу своей «сдобой»

На этот раз Ольга устроила фееричное шоу в Минске. Она сменила несколько образов. Для одного из номеров телеведущая вышла на сцену в латексном боди с разрезами и ботфортах-чулках. Она подчеркнула свои изгибы фигуры и активно виляла бедрами. Артистка повернулась спиной к народу, засветив свои пышные ягодицы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».