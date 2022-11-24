Никакого приличия: Бузова в латексном боди и ботфортах-чулках повернулась к народу своей «сдобой»

Ольга Бузова давно стала популярной телеведущей и певицей. В свои 36 лет она не перестает работать над фигурой и регулярно выходит в свет в женственных нарядах. В этом году артистка интригует поклонников, представая с разными мужчинами. Накануне она выступила в Минске, где ее страстно поцеловал таинственный незнакомец.
На этот раз Ольга устроила фееричное шоу в Минске. Она сменила несколько образов. Для одного из номеров телеведущая вышла на сцену в латексном боди с разрезами и ботфортах-чулках. Она подчеркнула свои изгибы фигуры и активно виляла бедрами. Артистка повернулась спиной к народу, засветив свои пышные ягодицы.
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Поклонники оценили вид на прелести Ольги. Одни восхитились ее фигурой, а другие раскритиковали за провокационный лук.
«Какой лучок, Ольга-паучок», «Дерзкая и смелая», «Ну все хорошо, только вид сзади не для всех», «А прикрыть свои булочки не судьба?», «Скоро 40 лет, а все туда же», «Сочная стала», — стали писать фанаты.