Взял и унес со сцены: Бузова страстно поцеловалась с таинственным мужчиной на глазах изумленной публики в Минске

Ольга Бузова давно стала знаменитой, но любовь не смогла найти даже на «Доме-2». Однако недавно она стала намекать, что у нее появился таинственный возлюбленный, который богат. Его имя артистка не говорит. А 23 ноября она прилетела в Минск, где дала концерт. Во время ее выступления на сцену вышел мужчина с букетом алых роз. Они неожиданно страстно и долго поцеловались.
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Ольга была в белом мини-платье с бахромой и на каблуках. Зрители радостно кричали и аплодировали, радуясь за телеведущую. Так как она обняла высокого мужчину и ответно с ним целовалась, стало ясно, что они знакомы. По всей видимости, этот незнакомец и является ее избранником. Мужчина оказался сильным и, подхватив ее рукой, уволок за кулисы. Кадры с этим моментом опубликовал Super.
В этом году Бузова успела запутать своих фанатов. Недавно она намекнула, что общается с Антоном Филипенко, который стал ухаживать за ней в шоу «Звезды в Африке», а папарацци застали ее за ужином с бывшим парнем Романом Гриценко. При этом сама артистка признавалась, что родила бы детей от Сергея Лазарева. Поклонникам остается только гадать, кто же вышел на сцену в Минске, так как ни на одного из перечисленных ухажеров он не похож.