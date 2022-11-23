Взял и унес со сцены: Бузова страстно поцеловалась с таинственным мужчиной на глазах изумленной публики в Минске

В этом году Бузова успела запутать своих фанатов. Недавно она намекнула, что общается с Антоном Филипенко, который стал ухаживать за ней в шоу «Звезды в Африке», а папарацци застали ее за ужином с бывшим парнем Романом Гриценко. При этом сама артистка признавалась, что родила бы детей от Сергея Лазарева. Поклонникам остается только гадать, кто же вышел на сцену в Минске, так как ни на одного из перечисленных ухажеров он не похож.