Малыш с модной прической: Савельева показала, как Сафонов играет в футбол на лужайке с подросшим сыном

Саша Савельева несколько лет назад покинула группу «Фабрика». Она решила начать сольную карьеру, так как родила первенца — сына Леона. С мужем Кириллом Сафоновым артистка долго не стремилась заводить детей, а потом у них с этим возникли сложности. Теперь супруги с трепетом растят наследника и даже его лицо скрывают от публики.
На этот раз Савельева уехала с мужем в теплую страну. Они давно обзавелись домом рядом с морем. Накануне певица показывала, как Сафонов моет машину вместе с сыном. Но самой артистке пришлось вернуться в Россию. Однако возлюбленный присылает ей солнечные видео.
На этот раз актер решил приобщить наследника к спорту. Они сыграли в футбол на лужайке. Леон с радостью бегал за мечом. В кадре видно, что он носит удлиненную прическу, а его волосы светлые, как у мамы.
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«Мои мужчины передают мне солнечный привет», — отметила Савельева.
На этот раз поклонники отметили, что сын певицы очень вырос. Многие также уверены, что он похож на отца.
«Какая идиллия», «Крутые такие», «Очень трогательно», «Сафонов прекрасный отец», «Мальчик уже с модной прической», — стали писать фанаты. Напомним, что у Кирилла есть дочка от первого брака, которая давно выросла и живет в США.