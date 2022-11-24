Малыш с модной прической: Савельева показала, как Сафонов играет в футбол на лужайке с подросшим сыном

На этот раз Савельева уехала с мужем в теплую страну. Они давно обзавелись домом рядом с морем. Накануне певица показывала, как Сафонов моет машину вместе с сыном. Но самой артистке пришлось вернуться в Россию. Однако возлюбленный присылает ей солнечные видео.

На этот раз актер решил приобщить наследника к спорту. Они сыграли в футбол на лужайке. Леон с радостью бегал за мечом. В кадре видно, что он носит удлиненную прическу, а его волосы светлые, как у мамы.

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