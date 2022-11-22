Леон щупает море пятками: Савельева и Сафонов запечатлелись с крохой-сыном на пляже

Пока Саша предпочитает скрывать лицо наследника. Однако певица с радостью рассказывает о том, каким он растет. Недавно мальчик даже поиграл на баскетбольной площадке. А теперь звездная семья отправилась на курорт. Артистка выложила трогательное фото.

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Она позировала с мужем и подросшим сыном на пляже. Леон в шортиках и джинсовой кепке стоял босыми ногами у кромки моря, щупая пятками влажный песок.