Леон щупает море пятками: Савельева и Сафонов запечатлелись с крохой-сыном на пляже

Саша Савельева раньше была солисткой группы «Фабрика». Она не скрывает, что любит сцену, поэтому теперь строит сольную карьеру. Артистка участвует в фотосессиях и часто предстает в трендовых нарядах. Она также любит наряжать своего сына Леона. Вместе с мужем Кириллом Сафоновым звезда не только порой вместе работает, но и отдыхает.
Пока Саша предпочитает скрывать лицо наследника. Однако певица с радостью рассказывает о том, каким он растет. Недавно мальчик даже поиграл на баскетбольной площадке. А теперь звездная семья отправилась на курорт. Артистка выложила трогательное фото.
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Она позировала с мужем и подросшим сыном на пляже. Леон в шортиках и джинсовой кепке стоял босыми ногами у кромки моря, щупая пятками влажный песок.
«И пусть весь мир подождет», – написала звезда.
Саша Савельева с мужем и сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие заметили, что малыш подрос. «Сашуля, с приездом!», «Леон щупает море на мягкость», «Хотим увидеть лицо малыша, нам кажется, что он удивительно хорош», «Крутяши какие», «Прекрасная семья», «Милота дня», — стали писать пользователи Сети.