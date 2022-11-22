«Мои мужчины»: Савельева засняла, как Сафонов моет машину вместе со своим трехлетним сыном

Обычно Саша ездит на фотосессии и демонстрирует стильные образы. Но на днях супруги уехали на море, где у них есть дом. Певица поделилась трогательным кадром, где ее сын свои ножки мочит в воде. А теперь она подловила мужа, который решил помыть машину. Ему помогал маленький наследник, который поливал машину водой из шланга.

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