«Мои мужчины»: Савельева засняла, как Сафонов моет машину вместе со своим трехлетним сыном

Саша Савельева является одной из самых известных выпускниц «Фабрики звезд». Много лет она гастролировала с группой «Фабрики». Но теперь артистка строит сольную карьеру. Рядом с ней находится Кирилл Сафонов. У пары подрастает сын Леон, которому три года. Пока его лицо супруги скрывают.
Обычно Саша ездит на фотосессии и демонстрирует стильные образы. Но на днях супруги уехали на море, где у них есть дом. Певица поделилась трогательным кадром, где ее сын свои ножки мочит в воде. А теперь она подловила мужа, который решил помыть машину. Ему помогал маленький наследник, который поливал машину водой из шланга.
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«Главный мойщик машин в деле. Мы сегодня решили сами помыть машину. Вернее, мои мужчины решили», – заявила Савельева.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Леон быстро растет.
«Какой Кирилл шикарный папа», «Просто бесподобно! Это кадры на всю жизнь», «Ой, ну что за милота», «лучший папин помощник», «Классно, что у них свои пацанские дела», «Сынок купается во внимании», — стали писать пользователи Сети.
Кирилл Сафонов с сыном и Саша Савельева. Фото: соцсети звезды