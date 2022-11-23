«А потом злюсь, что поправилась»: Бузова навернула пельменей перед светским раутом

Ольга Бузова ведет несколько передач, дает концерты и иногда снимается в кино. Артистка мечтает обрести счастье и в личной жизни. В последнее время ее часто видят в компании ухажеров. Однако в новую квартиру она переехала одна. Звезда почти каждый день оказывается на съемках и светских раутах.
Обычно Ольга много внимания уделяет нарядам. Она привыкла выглядеть броско. Накануне артистка нарядилась в мерцающее платье в пол с пайетками и разрезом. Наряд дополнили туфли на шпильке. Телеведущая также сделала укладку с мокрым эффектом и макияж со стразами. Она собралась на премию Moda Topical.
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Но перед выходом в свет Ольга решила поужинать. Она запечатлелась на своей новой белоснежной кухне. Артистка с радостью уплела тарелку пельменей. При этом она ответила хейтерам, которые заметили, что звезда поправилась. Телеведущая дала понять, что каждый может позволить себе немного расслабиться.
«Как думаете, что я делаю в дорогущем платье Dolce&Gabbana перед походом на мероприятие. Хэштег: звезды тоже люди! Они были божественны. А потом я злюсь, что я поправилась», — заявила она.
Поклонники признались, что наряд выглядит совсем не дорогим. Многие также посмеялись над высказыванием Бузовой.
«В этот раз хоть сварить их не забыла», «Что за волосюльки соплюльки такие?», «Платье смотрится как с рынка за 500 рублей», «Тот момент, когда все неуместно и нелепо: слова, прическа, наряд», — стали писать подписчики.