«А потом злюсь, что поправилась»: Бузова навернула пельменей перед светским раутом

Обычно Ольга много внимания уделяет нарядам. Она привыкла выглядеть броско. Накануне артистка нарядилась в мерцающее платье в пол с пайетками и разрезом. Наряд дополнили туфли на шпильке. Телеведущая также сделала укладку с мокрым эффектом и макияж со стразами. Она собралась на премию Moda Topical.

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