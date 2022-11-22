Заинтриговала: Бузова впервые заговорила о своих отношениях с участником шоу «Звезды в Африке» Филипенко

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что стала богатой и знаменитой. Артистка является одной из самых востребованных на телевидении. Примечательно, что пока лишь в личной жизни она не обрела счастье. Однако в этом году блондинка признавалась, что ей часто делают предложение руки и сердца.
В этом году ей не раз оказывали и знаки внимания. На съемках третьего сезона «Звезд в Африке» к Ольге стал искать подход актер Антон Филипенко. Он подарил ей цветы, а также отдал свою порцию лепешек, которые в лагере едят и готовят, когда проигрывают в испытаниях. Однако артистка заверяла, что обратит внимание на пылкого парня, если он выиграет проект.
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На этот раз фанаты ее спросили, поддерживает ли она общение с Филипенко. К слову, их недавно видели вместе за барной стойкой в Дубае.
«Все, что остается за кадром, пусть и остается за кадром», — загадочно заявила Бузова.
Ольга Бузова и Антон Филипенко. Фото: соцсети