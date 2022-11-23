Ручками придержала штанишки: Валя Карнавал в прозрачном топе оголила пышные полушария груди на глазах жениха

Примечательно, что Валя недавно похудела, но смогла сохранить свою изюминку. Она любит облачаться в дерзкие образы, подчеркивающие достоинства ее фигуры. А недавно пара улетела отдыхать на курорт. Там миллионерша щегольнула в откровенном наряде.

Карнавал во время вечернего променада по пляжу предстала в брюках карго и белом топе из прозрачного шифона. Блондинка засветила свою пышную грудь на глазах Стоуна, который решил ее заобнимать.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».