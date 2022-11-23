Ручками придержала штанишки: Валя Карнавал в прозрачном топе оголила пышные полушария груди на глазах жениха

Валя Карнавал недавно отпраздновала свое 21-летие. Она не только снимает ролики, которые залетают в Сеть, но и поет. Многие знают ее по конфликту с Ларисой Долиной, которая поймала юную звездочку на том, что в ноты она не попадает. Однако число фанатов Вали только растет. А недавно она похвасталась, что стала невестой спортсмена Саши Стоуна.
Примечательно, что Валя недавно похудела, но смогла сохранить свою изюминку. Она любит облачаться в дерзкие образы, подчеркивающие достоинства ее фигуры. А недавно пара улетела отдыхать на курорт. Там миллионерша щегольнула в откровенном наряде.
Карнавал во время вечернего променада по пляжу предстала в брюках карго и белом топе из прозрачного шифона. Блондинка засветила свою пышную грудь на глазах Стоуна, который решил ее заобнимать.
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Валя Карнавал и Саша Стоун. Фото: соцсети звезды
Поклонники были обескуражены. Одни восхитились красотой Вали, а другие подвергли ее критике. «Такая красивая девушка, а парень рядом как клоун», «Это уже не Валя, это уже Валентина», «Мое сердце распалось на кусочки!», «Самая красивая девушка на этой планете!», «Штаны уже спадают», «Животик еще плоский», — стали писать подписчики.