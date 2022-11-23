«Даже имена давно придумала»: Ольга Бузова рассказала о своих будущих детях

Певица и телеведущая Ольга Бузова 22 ноября наконец-то ответила на интересующий многих вопрос о детях. Хочет ли она детей?
«Очень сильно! Я понимаю, что полностью готова! Сначала дочку, а потом сына! Даже имена давно придумала. Но всех своих детей я хочу только от любимого мужчины. Хочу, чтобы у моих деток были любящие родители, дом, семья. Осталось дело за малым - любимый мужчина, я жду тебя!» - заявила Ольга.
Звезда призналась, что среди российских звезд есть человек, от которого она хотела бы родить ребенка.
«Вы не поверите! Вот реально родила бы от Сережи Лазарева. Он и умный, и талантливый, и отец с опытом! И очень красивый. Эх…»
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Напомним, что Бузова на протяжении четырех лет состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Они расстались в 2016 году из-за того, что Дмитрий мечтал о детях, а Ольга была к этому не готова и собиралась строить карьеру.
В 2019 году у телеведущей завязался роман с блогером Давидом Манукяном, но и он оказался не идеальным. Среди последних мужчин, которых заподозрили в связях с Бузовой, можно выделить участника шоу «Звезды в Африке» Антона Филипенко и челябинского депутата Илью Мительмана.