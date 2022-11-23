«Даже имена давно придумала»: Ольга Бузова рассказала о своих будущих детях

Напомним, что Бузова на протяжении четырех лет состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Они расстались в 2016 году из-за того, что Дмитрий мечтал о детях, а Ольга была к этому не готова и собиралась строить карьеру.

В 2019 году у телеведущей завязался роман с блогером Давидом Манукяном, но и он оказался не идеальным. Среди последних мужчин, которых заподозрили в связях с Бузовой, можно выделить участника шоу «Звезды в Африке» Антона Филипенко и челябинского депутата Илью Мительмана.