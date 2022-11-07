Ольгу Бузову засняли на пляже с женатым депутатом — экс-бойфрендом Жанны Фриске

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова не на шутку взволновала своих поклонников. Дело в том, что певица не раз заявляла о негативном отношении к женщинам, которые крутят романы с женатыми мужчинами. И вот внезапно она сама появилась на людях с женатиком.

Telegram-канал «Светские хроники» 7 ноября опубликовал видео, присланное подписчицей из Дубая. На видео Бузова идет по пляжу с симпатичным мужчиной средних лет в голубых шортах.

В незнакомце уже опознали известного любителя красивых дам. Это депутат гордумы Челябинска Илья Мительман, представляющий Курчатовский районный совет. Он был бойфрендом Жанны Фриске еще до того, как она стала знаменитой. После Жанны он встречался с актрисой Марией Кожевниковой.

«Обнимались вместе в море, ходят за ручку», - сообщила подписчица канала, по словам которой, Ольга и ее кавалер живут в том же отеле, что и она.

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