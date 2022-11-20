Бузова охмурила актера Антона Филипенко на съемках шоу «Звезды в Африке»

Один из участников шоу «Звезды в Африке», актер Антон Филипенко, неожиданно начал проявлять внимание к ведущей проекта Ольге Бузовой. В одном из последних выпусков шоу Филипенко неожиданно принес Ольге букет экзотических цветов, которые сам же собрал на территории лагеря.

Антон подошел к ведущей, очень сильно волнуясь. Настолько, что даже сама Бузова это заметила.

«Когда я был на концерте, я не смог прорваться сквозь толпу фанатов. Но вот сейчас есть возможность…»

Вечером он решил сделать еще один сюрприз и принес Ольге в бумажке свою долю лепешки из чечевицы, которые участники проекта сами пекут и ими питаются.

«От всего сердца. Это самое ценное, что здесь можно подарить», - сказал актер, вручая столь необычный «дар».

Ольга и цветы, и лепешку приняла, но ответного смущения не показала. Она-то уже привыкла и к мужскому вниманию, и к подаркам, а потому в любой ситуации чувствует себя настоящей королевой.

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