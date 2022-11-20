Бузова охмурила актера Антона Филипенко на съемках шоу «Звезды в Африке»

Один из участников шоу «Звезды в Африке», актер Антон Филипенко, неожиданно начал проявлять внимание к ведущей проекта Ольге Бузовой. В одном из последних выпусков шоу Филипенко неожиданно принес Ольге букет экзотических цветов, которые сам же собрал на территории лагеря.
Антон подошел к ведущей, очень сильно волнуясь. Настолько, что даже сама Бузова это заметила.
«Когда я был на концерте, я не смог прорваться сквозь толпу фанатов. Но вот сейчас есть возможность…»
Вечером он решил сделать еще один сюрприз и принес Ольге в бумажке свою долю лепешки из чечевицы, которые участники проекта сами пекут и ими питаются.
«От всего сердца. Это самое ценное, что здесь можно подарить», - сказал актер, вручая столь необычный «дар».
Ольга и цветы, и лепешку приняла, но ответного смущения не показала. Она-то уже привыкла и к мужскому вниманию, и к подаркам, а потому в любой ситуации чувствует себя настоящей королевой.
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Антон Филипенко и Ольга Бузова. Фото: соцсети
Один из участников шоу в искренность чувств Антона не поверил. По его мнению, актер просто решил «хайпануть» на одинокой звезде отечественного шоу-бизнеса.
А вот Светлана Пермякова поддержала Филипенко.
«Антон у нас парень молодой, неженатый. Ну, и Ольга интересная такая. Видно, что она ему нравится. Приглянулась. А почему бы и нет? Сватаем парня!» - заявила она.
Реальные же мотивы Антона зрителю пока не понятны. Ясно лишь, что скромность - это не единственное качество звезды сериала «Проект «Анна Николаевна».
«Я в тот момент понял, что это только начало. Впереди нас ждут красивые закаты, стейк из крокодила», - мечтательно сказал Филипенко.
Не исключено, что его «подкат» к Бузовой удался. Ведь СМИ уже писали, что видели пару вместе в аэропорту.