«Уютная и домашняя»: Ляйсан Утяшева в платье-свитере и лаковых ботфортах отметилась на съемках с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева уже давно завершила карьеру художественной гимнастки. Она стала активно работать на телевидении. Теперь зрители знают ее как ведущую шоу «Новые танцы». Она также создала свое шоу, с которым гастролирует. При этом Ляйсан успевает подогревать отношения с Павлом Волей и растить двоих детей: Софию и Роберта.
Не так давно появились слухи, что Утяшева находится на грани развода с Волей. Их давно не видели вместе. Но 22 ноября она официально объявила, что у них в отношениях все хорошо. А также телеведущая поделилась видео, на котором предстала с мужем за городом. Паша признался, что ранним утром они приехали на съемку, но это для них всего лишь новое приключение.
На этот раз Утяшева устроила новогоднюю фотосессию. Для съемок она облачилась в трикотажное платье-свитер алого цвета и лаковые ботфорты в тон. Примечательно, что она подчеркнула стройные ножки.
«Тематическая съемка под Новый год. Уютная и домашняя, очень спокойная», – отметила звезда.
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Влюбленные позировали в обнимку. Воля сидел в кресло-качалке на фоне снежных пейзажей. Ляйсан уместилась на коленках мужа. Поклонники восхитились семейной идиллией.
«Какие классные», «Вы самая красивая пара», «Очень уютные», «Ляся, ну что за красотка», «Самая любимая парочка», «Классно смотритесь», «Это шикарная съемка», — стали писать пользователи Сети.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети звезды