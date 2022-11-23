«Уютная и домашняя»: Ляйсан Утяшева в платье-свитере и лаковых ботфортах отметилась на съемках с Павлом Волей

На этот раз Утяшева устроила новогоднюю фотосессию. Для съемок она облачилась в трикотажное платье-свитер алого цвета и лаковые ботфорты в тон. Примечательно, что она подчеркнула стройные ножки.

«Тематическая съемка под Новый год. Уютная и домашняя, очень спокойная», – отметила звезда.

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