«Вот это формы»: Бузова в мерцающем платье в пол сверкнула налившимся бюстом без лифчика прямо на премии

Не так давно Ольга красовалась в миниатюрном платье на вечеринке. А 22 ноября она стала собираться на премию Moda Topical. Для выхода в свет артистка выбрала броский наряд. Она сменила спортивный костюм на мерцающее фиолетовое платье в пол с разрезом. Наряд позволил ей подчеркнуть налившийся бюст. Бузова завершила образ, сделав мокрую укладку с елочкой и стразами.

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