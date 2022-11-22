«Трусики хоть надела?»: Бузова в слишком коротком платье задрала ногу, блеснув «сокровенным» на глазах публики

21 ноября Бузова весь день провела вне дома. Она успела съездить на встречу с фанатами, а потом отправилась на вечеринку в честь дня рождения продюсера Никиты Мартынова. Для такого случая артистка выбрала мини-платье на запах и обувь на каблуке. Она сделала акцент на стройных ногах.

Перед именинником Ольга задрала ногу, блеснув сокровенным. Она повисла на шее у Никиты, который решил ее покружить. Артистка едва засветила бедра в колготках.

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