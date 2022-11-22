«Трусики хоть надела?»: Бузова в слишком коротком платье задрала ногу, блеснув «сокровенным» на глазах публики

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она продолжает вести передачи, а также дает концерты. В 36 лет артистка активно занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Она в последнее время регулярно предстает в смелых нарядах. Телеведущая носит корсеты и щеголяет в соблазнительных платьях.
21 ноября Бузова весь день провела вне дома. Она успела съездить на встречу с фанатами, а потом отправилась на вечеринку в честь дня рождения продюсера Никиты Мартынова. Для такого случая артистка выбрала мини-платье на запах и обувь на каблуке. Она сделала акцент на стройных ногах.
Перед именинником Ольга задрала ногу, блеснув сокровенным. Она повисла на шее у Никиты, который решил ее покружить. Артистка едва засветила бедра в колготках.
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На вечеринке телеведущая пела и танцевала. Она с радостью кружилась в объятиях именинника. Поклонники отметили, что Ольга находится в хорошей форме. Другие посчитали, что в таком наряде стоило быть аккуратнее. «Оль, ну все видно», «Зачем ноги задирать?», «Сама от себя кайфует», «Трусики хоть надела?», «Очень сокровенное демонстрируешь», «Прикрылась бы», — стали писать подписчики.