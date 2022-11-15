Цветы от мужа на столике: Пугачева в узких джинсах и модной рубашке в клетку запечатлелась в израильском особняке

Алла Пугачева является одной из самых известных исполнительниц в России. Армия ее поклонников насчитывает миллионы человек. Артистка уже перестала давать концерты, так как сосредоточила внимание на семье. Она решила посвятить себя двойняшками Лизе и Гарри, которые учатся в школе. Но в этом году звезда с ними уехала в Израиль.
В Тель-Авиве Алла Борисовна успела побывать на концерте Земфиры. Она также порой видится с друзьями. А на днях артистка оказалась на концерте Зиверт, которую с радостью поддержала. Певица весело проводит время, пока дети учатся в школе.
На этот раз Алла Борисовна провела вечер дома. 15 ноября она отметила годовщину отношений с Максимом Галкиным*, но сам юморист не приехал. Уже несколько месяцев артист гастролирует по Европе. Однако он прислал жене цветы и признался в любви.
Пугачева выложила фото, на котором красовалась в израильском особняке. Она предстала в узких джинсах и рубашке в клетку сиреневого цвета. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Певица оставила волосы с естественным объемом и отказалась макияжа.
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Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Звезда сидела на дизайнерском кресле, а рядом был столик в золотистом цвете. Позади певицы виднелась стена современным декором из реек.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. Многие поздравили пару с годовщиной. «Вы замужем за настоящим мужчиной и человеком», «Самые теплые нежные сердечные поздравления!», «Аллочка, возвращайся на сцену! Пой для нас, ангел музыки!», «Как вы роскошно выглядите», — стали писать подписчики.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.