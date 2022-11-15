Цветы от мужа на столике: Пугачева в узких джинсах и модной рубашке в клетку запечатлелась в израильском особняке

На этот раз Алла Борисовна провела вечер дома. 15 ноября она отметила годовщину отношений с Максимом Галкиным*, но сам юморист не приехал. Уже несколько месяцев артист гастролирует по Европе. Однако он прислал жене цветы и признался в любви.

Пугачева выложила фото, на котором красовалась в израильском особняке. Она предстала в узких джинсах и рубашке в клетку сиреневого цвета. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Певица оставила волосы с естественным объемом и отказалась макияжа.

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