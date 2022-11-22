Лера Кудрявцева ответила на критику Кати Лель: «Я бы порекомендовала быть скромнее в своих оценках»

Выступление Кати Лель, которая исполнила песню из собственного репертуара, при том что номер был посвящен памяти покойного Пьера Нарцисса, вызвал у Леры негодование. Они призналась, что ожидала услышать хит «Шоколадный заяц».

«Идея номера была вообще не моей. Ты меня расстроила своей неадекватностью», — ответила Лель.

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