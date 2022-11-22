Лера Кудрявцева ответила на критику Кати Лель: «Я бы порекомендовала быть скромнее в своих оценках»

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она уже давно ведет шоу «Секрет на миллион». Зрители привыкли видеть ее в качестве ведущей в разных проектах. Блондинка каждый раз предстает в ярких образах. А в этом сезоне она снова стала членом жюри в шоу «Суперстар». На днях у нее случился конфликт с Катей Лель.
Выступление Кати Лель, которая исполнила песню из собственного репертуара, при том что номер был посвящен памяти покойного Пьера Нарцисса, вызвал у Леры негодование. Они призналась, что ожидала услышать хит «Шоколадный заяц».
«Идея номера была вообще не моей. Ты меня расстроила своей неадекватностью», — ответила Лель.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Теперь Кудрявцева захотела разу расставить все точки над «i». Она напомнила, что 28 лет работает на телевидении.
«Два год я сижу в жюри проекта «Суперстар. Возвращение». Как вы понимаете, наш цех не такой уж и большой и мы все знаем друг друга, отсюда многократная сложность из серии «как бы не обидеть», зная насколько ранимые творческие личности.
Я всегда пытаюсь быть максимально корректной и честной в восприятии материала, который слышу.
Вас же не заставить засунуть песню в ваш плей лист, которая вам не по душе? Даже если артист будет вас убеждать, что это восхитительно.
Многим артистам я бы порекомендовала быть скромнее в своих оценках о своем творчестве. Ведь решает народ , слушать вас или нет. А я - народ! Удачи!» – заявила телеведущая.