Лера Кудрявцева ответила на критику Кати Лель: «Я бы порекомендовала быть скромнее в своих оценках»

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Телеведущая в шоу «Суперстар» раскритиковала певицу за исполнение собственной песни. Катя Лель посчитала такую реакцию неадекватной.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она уже давно ведет шоу «Секрет на миллион». Зрители привыкли видеть ее в качестве ведущей в разных проектах. Блондинка каждый раз предстает в ярких образах. А в этом сезоне она снова стала членом жюри в шоу «Суперстар». На днях у нее случился конфликт с Катей Лель.

Выступление Кати Лель, которая исполнила песню из собственного репертуара, при том что номер был посвящен памяти покойного Пьера Нарцисса, вызвал у Леры негодование. Они призналась, что ожидала услышать хит «Шоколадный заяц». 

«Идея номера была вообще не моей. Ты меня расстроила своей неадекватностью», — ответила Лель.

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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Теперь Кудрявцева захотела разу расставить все точки над «i». Она напомнила, что 28 лет работает на телевидении.

«Два год я сижу в жюри проекта «Суперстар. Возвращение». Как вы понимаете, наш цех не такой уж и большой и мы все знаем друг друга, отсюда многократная сложность из серии «как бы не обидеть», зная насколько ранимые творческие личности.

Я всегда пытаюсь быть максимально корректной и честной в восприятии материала, который слышу.
Вас же не заставить засунуть песню в ваш плей лист, которая вам не по душе? Даже если артист будет вас убеждать, что это восхитительно.

Многим артистам я бы порекомендовала быть скромнее в своих оценках о своем творчестве. Ведь решает народ , слушать вас или нет. А я - народ! Удачи!» – заявила телеведущая.

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