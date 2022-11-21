«Да я откуда знаю! Я вообще в жюри сижу»: Лера Кудрявцева закатила истерику на шоу «Суперстар! Возвращение»

Телеведущая Лера Кудрявцева считается одной из самых эмоциональных судей проекта НТВ «Суперстар! Возвращение». Сама себя звезда называет эмпатом и всегда очень ярко реагирует на выступления участников шоу.
На этот раз Лера Кудрявцева призналась, что разочарована выступлением Кати Лель, исполнившей в третьем выпуске «Суперстар! Возвращение» песню из собственного репертуара, при том что номер был посвящен памяти покойного Пьера Нарцисса.
Лера Кудрявцева призналась, что ждала «Шоколадного зайца», а услышала «Мой мармеладный».
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Катя Лель на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
За Катю Лель заступился музыкальный критик Сергей Соседов. Он вступил в спор с Лерой Кудрявцевой.
«Лера, как ты видишь Катю в роли «шоколадного зайца»? Ее надо было покрыть какой-то грунтовкой темной?» — поинтересовался Соседов.
«Спеть «Шоколадного зайца» — это намазаться гуталином, что ли? Мы же в не в театре! Послушай! У нас музыкальное шоу. Я не знала, что надо так буквально трактовать песню», — удивилась в ответ Лера Кудрявцева.
Сергей Соседов, спросил у Леры Кудрявцевой, а как же, по ее мнению, следовало бы поступить, чем вывел теледиву из себя. Лера взвилась.
«Да я откуда знаю? Я вообще в жюри сижу. Я пришла — и мне или нравится или не нравится!» — перешла на крик Лера Кудрявцева.
Затем она апеллировала к Кате Лель, чтобы та поддержала ее мнение. Но Лель нанесла удар.
«Ты меня расстроила неадекватностью», — заявила Катя Лель.