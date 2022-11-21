«Да я откуда знаю! Я вообще в жюри сижу»: Лера Кудрявцева закатила истерику на шоу «Суперстар! Возвращение»

«Спеть «Шоколадного зайца» — это намазаться гуталином, что ли? Мы же в не в театре! Послушай! У нас музыкальное шоу. Я не знала, что надо так буквально трактовать песню», — удивилась в ответ Лера Кудрявцева.

Сергей Соседов, спросил у Леры Кудрявцевой, а как же, по ее мнению, следовало бы поступить, чем вывел теледиву из себя. Лера взвилась.

«Да я откуда знаю? Я вообще в жюри сижу. Я пришла — и мне или нравится или не нравится!» — перешла на крик Лера Кудрявцева.

Затем она апеллировала к Кате Лель, чтобы та поддержала ее мнение. Но Лель нанесла удар.