Глюкоза в просвечивающем купальнике обнажила свои «аппетитки»: все прелести на виду

Не так давно Глюкоза уехала отдыхать на море. Она без стеснения делится кадрами, на которых позирует в бикини. Певица зачастую выбирает опасные фасоны, в которых видные ее прелести. Однако она занимается спортом и не боится оголять фигуру.

На этот раз артистка покрасовалась в вязаном купальнике со стразами. Она обнажила свои мощные бедра и засветила плоский живот. Блондинка игриво красовалась среди пальм.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».