Глюкоза в просвечивающем купальнике обнажила свои «аппетитки»: все прелести на виду

Наталья Чистякова-Ионова многим знакома по псевдониму Глюкоза. Она не только выступает на сцене, но и снимается в кино. Длинноногая блондинка часто оказывается в центре внимания. Она для выходов в свет выбирает провокационные образы. Певица является мамой двоих детей, но при этом может похвастаться точеной фигурой.
Не так давно Глюкоза уехала отдыхать на море. Она без стеснения делится кадрами, на которых позирует в бикини. Певица зачастую выбирает опасные фасоны, в которых видные ее прелести. Однако она занимается спортом и не боится оголять фигуру.
На этот раз артистка покрасовалась в вязаном купальнике со стразами. Она обнажила свои мощные бедра и засветила плоский живот. Блондинка игриво красовалась среди пальм.
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Глюкоза. Фото: соцсети звезды
«Если меня спросят: зима или лето? Я всегда выбираю тепло. Ну, родилась я летом! Но, как ни странно, Новый год для меня — это особенные эмоции», — поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Глюкоза. Ее осыпали комплиментами.
«Вау, какая вы стройная», «Просто лань», «Прозрачный купальник, зачем?», «Солнечная такая», «Купальник зачетный», «Ноги у вас прям спортивные», «В таком не покупаешься», — стали писать пользователи Сети.