Клава Кока в тугом топе с дерзким разрезом подразнила своими «аппетитками»: глаз не оторвать

Клава Кока является известной исполнительницей. За последние несколько лет она смогла стать популярной и успела купить квартиру в Москве. В скором времени певица выступит на стадионе. А пока она активно снимается в телевизионных шоу. Блондинка то и дело предстает на публике в дерзких образах.
Примечательно, что Клава на этот раз щегольнула на съемках в брюках под фольгу и черном топе с дерзким разрезом. Она предпочла подчеркнуть талию и сверкнуть своими формами. Певица похвасталась ложбинкой греха. Она позировала с актрисой Марией Горбань, с которой сидит в кресле жюри в шоу «Маска. Танцы».
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Клава Кока и Мария Горбань. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие признались, что у нее соблазнительные формы. «Ох, какой лук», «Наряд снова бомбический», «А топик кто-то расцарапал? Какое декольте», «Ауф, вот это фигура», «Удивительно, что в таком наряде вы еще соблазнительнее», «Ой, что скрывает эта одежда», — стали писать подписчики.