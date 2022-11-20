Клава Кока в тугом топе с дерзким разрезом подразнила своими «аппетитками»: глаз не оторвать

Примечательно, что Клава на этот раз щегольнула на съемках в брюках под фольгу и черном топе с дерзким разрезом. Она предпочла подчеркнуть талию и сверкнуть своими формами. Певица похвасталась ложбинкой греха. Она позировала с актрисой Марией Горбань, с которой сидит в кресле жюри в шоу «Маска. Танцы».

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