Никакого стеснения: Клава Кока блеснула «сдобными» полушариями перед парнями в кровати (видео)

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она смогла прославиться на всю страну, выпустив несколько хитов. Примечательно, что певица любит яркие образы. Она носит как короткие платья, так и чулки с юбками. Поклонники не удивились, когда у нее появился жених. Прямо во время шоу ей сделал предложение руки и сердца блогер.
Примечательно, что пока Кока не дала своего ответа. Она продолжает щеголять на публике в пикантных нарядах и без кольца. На этот раз блондинка ошарашила поклонников, оказавшись в одной постели с Артуром Бабичем и Маратом Мингазовым, которого знают по нику Sqwoz Bab. Певица была в топе и мини-шортах с пайетками цвета Барби. Она засветила свои полушария груди.
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На этот раз Клава предстала в наряде, который только подчеркнул ее прелести. Она без стеснения снимала видео со своими друзьями.
Поклонники отметили, что артистка стала более раскованной. Многие восхитились ее фигурой. «До чего красивая», «Вау, вот это формы», «Хороша», «А парням повезло», «Ракурс выбран удачно!», «Такая вся сдобная», — стали писать пользователи Сети.