Никакого стеснения: Клава Кока блеснула «сдобными» полушариями перед парнями в кровати (видео)

Примечательно, что пока Кока не дала своего ответа. Она продолжает щеголять на публике в пикантных нарядах и без кольца. На этот раз блондинка ошарашила поклонников, оказавшись в одной постели с Артуром Бабичем и Маратом Мингазовым, которого знают по нику Sqwoz Bab. Певица была в топе и мини-шортах с пайетками цвета Барби. Она засветила свои полушария груди.

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