В стиле кэжуал: Боня в ультрамодном тренче и молочных ботинках на шнуровке отправилась в Москву

На этот раз Боня собралась в Москву. Несмотря на то что часть ее одежды украли, она нашла во что нарядиться. На террасе светская львица покрасовалась в тренче природного цвета и молочных ботинках на толстой подошве. Она также выбрала брюки с высокой посадкой и черную водолазку. Виктория сообщила, что отправилась в Москву.

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