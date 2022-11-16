В стиле кэжуал: Боня в ультрамодном тренче и молочных ботинках на шнуровке отправилась в Москву

Виктория Боня прославилась, когда стала сниматься в шоу «Дом-2». Потом светская львица решила стать телеведущей, запустила свой бренд одежды. Больше 10 лет она живет в Монако. Там звезда растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита.
Примечательно, что за последние несколько недель Боня успела поссориться с Филиппом Киркоровым, который нелестно высказался в адрес Наргиз Закировой. А также она свозила маму в Париж, но отпуск ей пришлось прервать, так как ее квартиру в Монако ограбили.
На этот раз Боня собралась в Москву. Несмотря на то что часть ее одежды украли, она нашла во что нарядиться. На террасе светская львица покрасовалась в тренче природного цвета и молочных ботинках на толстой подошве. Она также выбрала брюки с высокой посадкой и черную водолазку. Виктория сообщила, что отправилась в Москву.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
На этот раз многие осыпали комплиментами. Викторию. Однако ее предупредили, что с нарядом она прогадала, так как в Москве накануне выпал снег и заметно стало холоднее.
«А у нас снег выпал! Доставайте пуховик», «Какая вы стиляга», «Вот это роскошный кэжуал стиль», «Выглядите дорого», «Тренч прям шикарный», «Утеплитесь лучше», — стали писать подписчики.