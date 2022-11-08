«Анджелина такая модница стала»: Боня запечатлела свою повзрослевшую дочку в трендовых уггах

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2». Она строит карьеру телеведущей. При этом у Виктории давно есть свой бизнес. Она создает одежду и косметику под своим брендом. Светская львица частая гостья на красных дорожках. Но этой осенью она устроила себе восхождение на гору в Гималаях. После этого испытания звезде понадобилось время на восстановление.
Теперь Боня снова носит платья и каблуки. Она также приезжала в Москву, чтобы сделать маникюр и новую прическу. А вот в Монако светская львица не сразу встретилась с дочкой Анджелиной. Несколько дней девочка провела в гостях у бабушки.
На этот раз Боня встретила наследницу дома. Она сразу вручила ей подарки, которые привезла из поездки. На новом фото Анджелина предстала у зеркала в футболке оверсайз. Она примерила угги-тапочки на толстой подошве, которые в этом сезоне стали трендом.
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Анджелина Смерфит. Фото: соцсети.
«Анджелина такая модница стала! Привезла ей ультра модные угги, себе взяла ориентируясь на ее вкус! Кстати, у нас здесь нет такого выбора, как в Москве! Заказываю у ребят уже не первый раз! Итак, голосуем! Какие понравились вам? Мои любимые белые! Они покрыты водонепроницаемой пленкой, поэтому подойдут даже в слякоть», — написала Боня.
Поклонники восхитились тем, как выросла ее наследница. Многие отметили, что у нее модельные ноги, как у мамы.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды