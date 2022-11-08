«Анджелина такая модница стала»: Боня запечатлела свою повзрослевшую дочку в трендовых уггах

На этот раз Боня встретила наследницу дома. Она сразу вручила ей подарки, которые привезла из поездки. На новом фото Анджелина предстала у зеркала в футболке оверсайз. Она примерила угги-тапочки на толстой подошве, которые в этом сезоне стали трендом.

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