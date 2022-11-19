Семейное воссоединение: Водянова предстала за обеденным столом со своей мамой и найденной сестрой

Наталья Водянова построила карьеру модели. Уже в 18 лет она блистала на подиумах в Париже. Карьеру жительница Нижнего Новгорода стала строить в юном возрасте, чтобы помогать маме, у которой было еще две дочки. Наталья стала знаменитой и богатой. Она уже давно счастлива в отношениях с бизнесменом Антуаном Арно.
Примечательно, что у Натальи пять детей: трое от первого брака и два сына от нынешнего мужа. Она славится как человек семейный и добрый. Многих удивило, что много лет модель скрывала, что у нее есть еще одна сестра. Она сама настояла, чтобы девочку отдали на усыновление, так как не желала, чтобы и Маша росла в нищите. Ее удочерила семья из США и назвала Дженнифер Бернс.
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И недавно Наталья встретилась с сестрой. Они даже снялись вместе в фотосессии. С родственницей жены познакомился и Арно. Он выложил кадры, на которых модель обедает на природе с сестрой и своей мамой Ларисой Викторовной. Они оказались очень похожи.
Напомним, что недавно появились слухи, что Водянову нашла не сестра, а дочка. В обществе обсуждают, что в 18 лет модель вполне могла родить первенца и скрыть от всех этот факт. Однако пока она домыслы публики не комментирует.
Наталья Водянова с сестрой. Фото: соцсети звезды