Семейное воссоединение: Водянова предстала за обеденным столом со своей мамой и найденной сестрой

Примечательно, что у Натальи пять детей: трое от первого брака и два сына от нынешнего мужа. Она славится как человек семейный и добрый. Многих удивило, что много лет модель скрывала, что у нее есть еще одна сестра. Она сама настояла, чтобы девочку отдали на усыновление, так как не желала, чтобы и Маша росла в нищите. Ее удочерила семья из США и назвала Дженнифер Бернс.

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