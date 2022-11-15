«Были разлучены из-за удочерения»: младшая сестра Натальи Водяновой нашла ее спустя 22 года

Наталья дала интервью для нового номере журнала Vogue US, а также снялась в фотосессии. Неожиданно она раскрыла семейную тайну. У модели есть сестры Оксана, которой нужен особый уход, и Кристина. Но оказалось, что у нее есть еще одна сестра, которую отдали на усыновление иностранной паре.

Выяснилось, что сестру знаменитости зовут Дженнифер Бернс, ее в 2000 году удочерила пара из Северной Каролины.

«Во время непростого детства в России Наталья Водянова и ее младшая сестра Дженна были разлучены из-за удочерения. Два десятилетия спустя ДНК-тестирование привело к прекрасному, неожиданному воссоединению», — с этих слов начинается статья в журнале.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Водянова пояснила, что в семье уже было трое детей, когда родилась «малышка Маша». Самой модели было 18 лет. Она не хотела, чтобы еще один ребенок рос в нищете, поэтому сама предложила матери отдать ее на удочерение.

Спустя годы модель пыталась найти сестру, но безрезультатно. Даже частные детективы ей не смогли помочь. И вот спустя 22 года девушка зарегистрировалась на сайте с поиском родственников по ДНК. Так она нашла свою знаменитую родственницу Наталью, что ее точно удивило.