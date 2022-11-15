«Были разлучены из-за удочерения»: младшая сестра Натальи Водяновой нашла ее спустя 22 года

Наталья Водянова является одной из самых известных топ-моделей в мире. Она уже давно покорила подиумы в Париже и Милане. Ее называют нижегородской Золушкой, так как в 17 лет она волей случая смогла уехать работать в Париж, построила карьеру и обрела счастье с миллиардером Антуаном Арно, которому подарила двоих сыновей. При этом от прошлого брака у нее еще трое наследников.
В последнее время Водянова редко появляется на публике. Она также забросила свои соцсети. Но осенью ходили слухи, что модель снова беременна. Жена Арно все опровергла, когда вышла в свет в платье, засветив точеную фигуру. Но кое-что она все же утаила.
Наталья дала интервью для нового номере журнала Vogue US, а также снялась в фотосессии. Неожиданно она раскрыла семейную тайну. У модели есть сестры Оксана, которой нужен особый уход, и Кристина. Но оказалось, что у нее есть еще одна сестра, которую отдали на усыновление иностранной паре.
Выяснилось, что сестру знаменитости зовут Дженнифер Бернс, ее в 2000 году удочерила пара из Северной Каролины.
«Во время непростого детства в России Наталья Водянова и ее младшая сестра Дженна были разлучены из-за удочерения. Два десятилетия спустя ДНК-тестирование привело к прекрасному, неожиданному воссоединению», — с этих слов начинается статья в журнале.
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Водянова пояснила, что в семье уже было трое детей, когда родилась «малышка Маша». Самой модели было 18 лет. Она не хотела, чтобы еще один ребенок рос в нищете, поэтому сама предложила матери отдать ее на удочерение.
Спустя годы модель пыталась найти сестру, но безрезультатно. Даже частные детективы ей не смогли помочь. И вот спустя 22 года девушка зарегистрировалась на сайте с поиском родственников по ДНК. Так она нашла свою знаменитую родственницу Наталью, что ее точно удивило.