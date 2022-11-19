Малышева оценила: Валерия показала, как читает сказки для своей внучки Селин в домашней обстановке

Этой осенью Валерия отменила концерты. Она выступает реже и только на праздничных мероприятиях и съемках. Поэтому певица стала чаще видеться с внучкой. Накануне она провела с ней вечер дома. В соцсети артистка выложила видео, на котором малыша лежала с ней на полу.

Селин внимательно слушала бабушку, которая читала ей сказки. Рядом был и Иосиф Пригожин, которые считает кроху и своей внучкой.

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