Малышева оценила: Валерия показала, как читает сказки для своей внучки Селин в домашней обстановке

Валерия уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что певица успела не только стать популярной исполнительницей, но и многодетной мамой. Она вырастила сыновей Артемия и Арсения, а также дочку Анну. Младший наследник уже подарил артистку внучку Селин. Звезда часто проводит с ней время.
Этой осенью Валерия отменила концерты. Она выступает реже и только на праздничных мероприятиях и съемках. Поэтому певица стала чаще видеться с внучкой. Накануне она провела с ней вечер дома. В соцсети артистка выложила видео, на котором малыша лежала с ней на полу.
Селин внимательно слушала бабушку, которая читала ей сказки. Рядом был и Иосиф Пригожин, которые считает кроху и своей внучкой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Любимая книга Селинки последнего времени — сказки Корнея Чуковского», – написала Валерия.
Поклонники и друзья восхитились трогательными кадрами. «Мой любимый репертуар. Знаю на память. Читаю внукам», — отметила Елена Малышева. «Прелесть!», «Милость какая, во всех ролях такой дорогой и драгоценный голос», «Федорино горе! Прекрасная озвучка», «5 раз пересмотрела! Такая милота! Так чудесно Валерия кудахчет, настоящая актриса с изумительным голосом!» — стали писать подписчики.
Иосиф Пригожин и Валерия с внучкой. Фото: соцсети звезды