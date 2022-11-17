Элегантный монохром: Алсу в белоснежном пальто и брюках палаццо появилась на съемках шоу «Дуэты»

На этот раз Алсу предстала в монохромном наряде. Она облачилась в топ и струящиеся брюки палаццо с высокой посадкой. Певица дополнила наряд белоснежным пальто. За счет вертикальных линий она выглядела более стройной. Артистка сделала акцент на талии. Свой лук она дополнила серьгами-кольцами.

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