Элегантный монохром: Алсу в белоснежном пальто и брюках палаццо появилась на съемках шоу «Дуэты»

Алсу уже много лет строит карьеру. Примечательно, что еще два года назад она редко появлялась на публике. Певица погрузилась в семейные отношения с мужем Яном Абрамовым, она растит троих детей — Сафину, Микеллу и Рафаэля. Младший наследник артистки еще не ходит в школу. А вот звезда в этом году активно снимается в новых проектах и выступает на сцене.
Не так давно Алсу провела время с подругами в Дубае, где ее часто видели в нарядах в стиле кэжуал. А на днях она уже снималась в новогоних проектах. Певица каждый раз выбирает эффектные образы для таких случаев. 17 ноября она поделилась кадрами со съемок шоу «Дуэты».
На этот раз Алсу предстала в монохромном наряде. Она облачилась в топ и струящиеся брюки палаццо с высокой посадкой. Певица дополнила наряд белоснежным пальто. За счет вертикальных линий она выглядела более стройной. Артистка сделала акцент на талии. Свой лук она дополнила серьгами-кольцами.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«Уже завтра на телеканале «Россия» стартует новый сезон шоу «Дуэты». Как думаете, с кем я буду петь? В моем списке потенциальных вариантов коллег этого замечательного артиста не было! Получился очень приятный сюрприз! Не пропустите!» — поделилась звезда.
Поклонники обрадовались этой новости. Многие также восхитились тем, как выглядит певица в 39 лет.