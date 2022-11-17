«Берите образ на заметку!»: Алсу в белоснежном комбинезоне с брюками палаццо и жакетом отметилась на публике

Алсу уже много лет выступает на сцене. В этом году она отпраздновала свое 39-летие. Примечательно, что певица не только может похвастаться стройной фигурой, но и модными образами. Она продолжает следить за модой и зачастую предстает на публике не только в вечерних платьях, но и костюмах с актуальным фасоном.
В последнее время у Алсу особенно много съемок. Она предпочитает выглядеть женственно и элегантно. Певица носит шелковые платья, каблуки и жакеты. В ее гардеробе особое место занимают монохромные луки.
А так как до Нового года остается чуть больше месяца, уже стартовали съемки развлекательных шоу и концертов. На днях Алсу отметилась на подобном мероприятии в белоснежном наряде. Она покрасовалась в комбинезоне со струящимися брюками палаццо с прозрачным вставками и мерцающим верхом. Наряд дополнил приталенный жакет. Артистка выглядела эффектно в однотонном наряде.
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Лук певицы для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист Надя Иванова.
«Такой образ может быть прекрасным аутфитом для встречи Нового года. Белый цвет ассоциируется с зимой и снегом, и создает элегантный образ. Мне нравится контраст пластики. По всей видимости, под низ надет комбинезон с широкими брюками палаццо, а сверху жакет, который формирует фигуру. Это сочетание графики силуэта жакета и пластики брюк тоже дает образу нотку изысканности!
Я бы назвала этот стиль элегантным. Если говорить про моду, то надо понимать, что элегантность и изысканность в последнее время с модой никак не сочетается. Сейчас мода идет в ином направлении. Вечерняя мода в меньшей степени подвержена активным изменениям и модным течениям.
Даже классический костюм, и даже то что мы сейчас видом, формировался в начале 20-30 годов, поэтому не приходится говорить прямо о модных тенденциях. Но с точки зрения грамотности стиля, изысканности образа – берите образ на заметку!», – высказалась эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro