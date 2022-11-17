«Берите образ на заметку!»: Алсу в белоснежном комбинезоне с брюками палаццо и жакетом отметилась на публике

Лук певицы для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист Надя Иванова.

«Такой образ может быть прекрасным аутфитом для встречи Нового года. Белый цвет ассоциируется с зимой и снегом, и создает элегантный образ. Мне нравится контраст пластики. По всей видимости, под низ надет комбинезон с широкими брюками палаццо, а сверху жакет, который формирует фигуру. Это сочетание графики силуэта жакета и пластики брюк тоже дает образу нотку изысканности!

Я бы назвала этот стиль элегантным. Если говорить про моду, то надо понимать, что элегантность и изысканность в последнее время с модой никак не сочетается. Сейчас мода идет в ином направлении. Вечерняя мода в меньшей степени подвержена активным изменениям и модным течениям.

Даже классический костюм, и даже то что мы сейчас видом, формировался в начале 20-30 годов, поэтому не приходится говорить прямо о модных тенденциях. Но с точки зрения грамотности стиля, изысканности образа – берите образ на заметку!», – высказалась эксперт.