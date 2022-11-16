Эффектный образ-завлекалочка: Алсу в прозрачных брюках палаццо и мерцающем бра щегольнула на съемках

А вот накануне в Москве состоялись новогодние съемки. Алсу приняла в них участие. Она предстала в монохромном наряде в студии с воздушными шариками. Певица облачилась в модные брюки палаццо с прозрачной тканью, которые позволили ей показать стройные ножки. Лук дополняло сверкающее бра. Артистка завершила образ белоснежным жакетом. Она устроила дефиле.

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