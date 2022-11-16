Эффектный образ-завлекалочка: Алсу в прозрачных брюках палаццо и мерцающем бра щегольнула на съемках

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Многие до сих пор знают ее хит «Зимний сон». Артистка продолжает выступать, а также порой снимается в телевизионных передачах. Она в свои 39 лет может похвастаться стройно фигурой. Для многих поклонников звезда остается иконой стиля.
Обычно Алсу носит вечерние платья. Она также выступает в ярких костюмах. Певица предпочитает выглядеть женственно, но избегает вульгарных ноток. В обычно жизни она носит джинсы, майки и пальто.
А вот накануне в Москве состоялись новогодние съемки. Алсу приняла в них участие. Она предстала в монохромном наряде в студии с воздушными шариками. Певица облачилась в модные брюки палаццо с прозрачной тканью, которые позволили ей показать стройные ножки. Лук дополняло сверкающее бра. Артистка завершила образ белоснежным жакетом. Она устроила дефиле.
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Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарная, Алсу, такая молодая и красивая», «Все такая же скромная, милая, нежная, красивая», «Похожа на фею», «Ну какая вы бесподобная», «Наряд просто бесподобный», «Безупречная», — стали писать пользователи Сети.
Алсу. Фото: соцсети звезды