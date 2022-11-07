«Ох и ах!»: Алсу в черном платье в пол и восточной тунике щегольнула в Дубае

На этот раз Алсу решила поделиться кадрами с отдыха. Она предстала в черном шелковом платье в пол и тунике в восточном стиле. Певица предпочла скрыть фигуру. При этом она сделала макияж с алой помадой и распусттила волосы. Артистка покрасовалась у знаменитого здания «Бурдж-Халифа».

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