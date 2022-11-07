«Ох и ах!»: Алсу в черном платье в пол и восточной тунике щегольнула в Дубае

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она за минувшие 10 лет выпустила множество песен. Примечательно, что артистка продолжает выступать и порой ее можно увидеть в телевизионных шоу. Она для многих поклонников остается иконой стиля. В 39 лет певица обладает стройной фигурой. Она часто появляется на публике в элегантных нарядах.
Не так давно Алсу предстала в белоснежном монохромном наряде с лаконичным пальто. Также она носила джинсы с твидовым жакетом. Но на днях певица уехала в Дубай. Этой осенью там собралось много отечественных звезд.
На этот раз Алсу решила поделиться кадрами с отдыха. Она предстала в черном шелковом платье в пол и тунике в восточном стиле. Певица предпочла скрыть фигуру. При этом она сделала макияж с алой помадой и распусттила волосы. Артистка покрасовалась у знаменитого здания «Бурдж-Халифа».
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Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали комплиментами Алсу.
«Ох и ах!.. Огонь и пламень!» — заявил звездный фотограф Владимир Широков.
«Быть шикарной женщиной можно с любым количеством детей!», «Алсу — прелесть, прекрасна, как всегда. Один из эталонов красоты, женственности и нежности», «Алсу, ну какая же вы красотка!», «Как всегда, неотразима», — прокомментировали пост подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды