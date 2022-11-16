Затмила манкими формами: Севастьянова в тугом комбинезоне блеснула манящим декольте без белья

Каролина Севастьянова является известной художественной гимнасткой. Она посвятила свою юность карьере. Спортсменка смогла завоевать множество наград, а также победила на Олимпийских играх в Лондоне. После этого она завершила карьеру и теперь предпочитает путешествовать. А зрители недавно ее увидели в шоу «Звезды в Африке».
27-летняя Каролина продолжает тренироваться. Поклонники не перестают удивляться тому в, в какой она находится форме. Гимнастка также носит женственные наряды. Она всегда подчеркивает достоинства своей фигуры.
А вот накануне Севастьянова отправилась во Дворец гимнастики, где состоялось празднование 30-летия Российского союза спортсменов. На публике она предстала в черном облегающем комбинезоне. Гимнастка подчеркнула изящные изгибы своей фигуры. Примечательно, что она блеснула осиной талией и упругим бюстом без лифчика.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами.
«Взяла и затмила всех», «Какая вы крутая», «Просто прелесть», «А какое декольте!», «Выглядите изумительно», «Сколько красавиц на квадратный метр», «С вашей фигурой любой наряд сидит идеально», — стали писать подписчики.