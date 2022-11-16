Затмила манкими формами: Севастьянова в тугом комбинезоне блеснула манящим декольте без белья

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Олимпийская чемпионка отметилась на праздничном мероприятии. Она выбрала наряд, который подчеркнул все ее достоинства.

Каролина Севастьянова является известной художественной гимнасткой. Она посвятила свою юность карьере. Спортсменка смогла завоевать множество наград, а также победила на Олимпийских играх в Лондоне. После этого она завершила карьеру и теперь предпочитает путешествовать. А зрители недавно ее увидели в шоу «Звезды в Африке».

27-летняя Каролина продолжает тренироваться. Поклонники не перестают удивляться тому в, в какой она находится форме. Гимнастка также носит женственные наряды. Она всегда подчеркивает достоинства своей фигуры. 

А вот накануне Севастьянова отправилась во Дворец гимнастики, где состоялось празднование 30-летия Российского союза спортсменов. На публике она предстала в черном облегающем комбинезоне. Гимнастка подчеркнула изящные изгибы своей фигуры. Примечательно, что она блеснула осиной талией и упругим бюстом без лифчика. 

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Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами.

«Взяла и затмила всех», «Какая вы крутая», «Просто прелесть», «А какое декольте!», «Выглядите изумительно», «Сколько красавиц на квадратный метр», «С вашей фигурой любой наряд сидит идеально», — стали писать подписчики.

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