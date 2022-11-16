Затмила манкими формами: Севастьянова в тугом комбинезоне блеснула манящим декольте без белья

А вот накануне Севастьянова отправилась во Дворец гимнастики, где состоялось празднование 30-летия Российского союза спортсменов. На публике она предстала в черном облегающем комбинезоне. Гимнастка подчеркнула изящные изгибы своей фигуры. Примечательно, что она блеснула осиной талией и упругим бюстом без лифчика.

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