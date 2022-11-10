«175 сантиметров красоты»: Каролина Севастьянова без юбки бесстыдно раскинула ноги на диване

Каролина Севастьянова в этом году дважды участвовала в шоу «Звезды в Африке». Она является художественной гимнасткой и не раз хвасталась своей растяжкой. В 2014 году спортсменка стала олимпийской чемпионкой. Посл завершения карьеры она регулярно путешествует. Недавно звезда вернулась из Монако.
Не так давно Севастьянова делилась кадрами, на которых красовалась в вечерних нарядах. Она любит носить короткие платья. А во время отдыха гимнастка часто представала в мини-бикини, заставляя подписчиков завидовать ее фигуре.
На этот раз Севастьянова решила ответить на вопросы подписчиков. Она показала, какой растяжкой обладает. А также чемпионка призналась, что ее рост 175 сантиметров. Она выложила фото, на котором запечатлена в кожаном корсете и колготках. Лаковые туфли на каблуке дополнили ее лук. Спортсменка раскинула длинные ноги на диване.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что ее ноги просто идеальные. «Как вы роскошны», «Ноги настоящий экспонат», «Ну без юбки мы вас еще не видели», «Размах ног прекрасен», «А какие изящные бедра», «175 сантиметров красоты», «Просто слов нет! Барби», «На шпильках вы вообще дикая кошечка», — стали писать подписчики.