«175 сантиметров красоты»: Каролина Севастьянова без юбки бесстыдно раскинула ноги на диване

На этот раз Севастьянова решила ответить на вопросы подписчиков. Она показала, какой растяжкой обладает. А также чемпионка призналась, что ее рост 175 сантиметров. Она выложила фото, на котором запечатлена в кожаном корсете и колготках. Лаковые туфли на каблуке дополнили ее лук. Спортсменка раскинула длинные ноги на диване.

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