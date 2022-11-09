«Ох, ступня прямо перед лицом»: Севастьянова засветила «межножье», раскинув ноги в шпагате

Каролина Севастьянова уже давно построила карьеру. Она занималась художественной гимнастикой и не раз побеждала на соревнованиях. Примечательно, что она победила на многих соревнованиях, а также завоевала олимпийское золото. Но спортсменка завершила карьеру и теперь все чаще путешествует.
Недавно Каролина провела несколько месяцев в Монако. Она делилась кадрами, на которых красовалась в мини-бикини. В 27 лет гимнастка осталась в форме. Не раз гимнастка восхищала подписчиков подтянутой фигурой.
На этот раз Каролина решила поделиться архивными кадрами. Она вспомнила время, когда активно тренировалась. В соцсети чемпионка выложила кадр, на котором стоит на одной ноге, закинув вторую ногу за голову так, что перед лицом оказалась стопа. Лосины подчеркнули ее стройные ножки. Она без усилий держала равновесие.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как много Каролина работала над собой. Многие поразились ее гибкости. «Волочкова отдыхает», «Ох, ступня прямо перед лицом», «Просто глазам не верится», «Ох, сколько труда», «Такая тростинка», «Фигурка огонь», «Роскошная», «Как это возможно? Просто богиня», «Кошечка такая», — стали писать пользователи Сети.