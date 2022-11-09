«Ох, ступня прямо перед лицом»: Севастьянова засветила «межножье», раскинув ноги в шпагате

На этот раз Каролина решила поделиться архивными кадрами. Она вспомнила время, когда активно тренировалась. В соцсети чемпионка выложила кадр, на котором стоит на одной ноге, закинув вторую ногу за голову так, что перед лицом оказалась стопа. Лосины подчеркнули ее стройные ножки. Она без усилий держала равновесие.

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