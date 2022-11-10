«Рельеф живота – просто космос»: Каролина Севастьянова в крохотных шортиках обнажила все свои прелести

Теперь Каролина проводит время в Москве. Она видится с подругами и посещает изысканные рестораны. 10 ноября гимнастка отправилась в спортзал. Примечательно, что она ранее блеснула растяжкой. А теперь брюнетка запечатлелась в крохотных шортах и топе с декольте. Она обнажила плоский живот и длинные ножки.

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