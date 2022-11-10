«Рельеф живота – просто космос»: Каролина Севастьянова в крохотных шортиках обнажила все свои прелести

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка сразила безупречной фигурой публику.

Каролина Севастьянова давно завершила карьеру. Она является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Примечательно, что теперь она много путешествует. Не так давно спортсменка вернулась из Монако. Там она насладилась теплой погодой и зачастую щеголяла в платьях. 

Теперь Каролина проводит время в Москве. Она видится с подругами и посещает изысканные рестораны. 10 ноября гимнастка отправилась в спортзал. Примечательно, что она ранее блеснула растяжкой. А теперь брюнетка запечатлелась в крохотных шортах и топе с декольте. Она обнажила плоский живот и длинные ножки. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, в какой форме находится чемпионка. Ее осыпали комплиментами. «Такое возможно», «Вы просто тростинка», «Живот прям не плоский, а его нет», «Рельеф живота — просто космос», «Вот эти ножки на миллион», «Такую русалочку никому не поймать», — стали писать подписчики.

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