И этой куколке 29 лет? Анастасия Шубская в модных джинсах и топе с разрезами сразила идеальной фигурой

Анастасия Шубская является дочкой знаменитой актрисы Веры Глаголевой. Она пошла по ее стопам и тоже снималась в кино. Однако после свадьбы с Александром Овечкиным артистка стала посвящать себя семье. Выдающемуся хоккеисту она подарила сыновей: Сергея и Илью. Пара живет в США, но часто приезжает в Россию.
Недавно Шубская отпраздновала Хеллоуин. Она посвятила время детям. А вот 16 ноября актриса приехала на море с подругами. Она решила весело отпраздновать свой день рождения. Днем жена хоккеиста покрасовалась в модном наряде.
На этот раз Анастасия предстала в модных джинсах с подворотами и топе с разрезами. Она подчеркнула свою стройную фигуру и сделала акцент на плоский живот. Лук дополняли кроссовки и белый пояс. Шубская покрасовалась у зеркала с распущенными волосами. Она собралась на встречу с подругами.
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Поклонники восхитились тем, в какой форме находится мама двоих детей. Также Шубскую поздравили с 29-летием.
«Ну что за куколка», «Выглядишь сногсшибательно», «Просто идеальная фигура», «Какая вы классная», «Нельзя не восхититься», «Обожаю вас! Само совершенство», — стали писать пользователи Сети.
Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды