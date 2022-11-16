И этой куколке 29 лет? Анастасия Шубская в модных джинсах и топе с разрезами сразила идеальной фигурой

На этот раз Анастасия предстала в модных джинсах с подворотами и топе с разрезами. Она подчеркнула свою стройную фигуру и сделала акцент на плоский живот. Лук дополняли кроссовки и белый пояс. Шубская покрасовалась у зеркала с распущенными волосами. Она собралась на встречу с подругами.

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