«Самые красивые лифты»: Бузова в пудровом костюме и остромодной косухе оверсайз приехала в свою новую квартиру

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже давно выступает на сцене и ведет передачи. Порой ей удается играть в театре и сниматься в кино. Ольга пока не обрела счастье лишь в личной жизни. Однако недавно она заявила, что у нее есть богатый ухажер. Подробности отношений звезда хранит в тайне.
На этот раз Ольга едва находит время на отдых. Она ездит на съемки, выступает в Кремле. И каждый раз артистка предстает в новых нарядах. Однако она нашла время для важного события – переезд в новую квартиру. Телеведущая теперь живет в собственном жилье, где три года шел ремонт.
После рабочего дня Бузова теперь с особым воодушевлением спешит домой. Она поделилась кадрами из лифта, где необычные золотистые стены. Артистка предстала в пудровом костюме и косухе оверсайз. Она призналась, что впереди у нее приятные хлопоты – разбиранием вещей. Ольга похвасталась лифтолуком.
«Еду разбирать и раскладывать вещи. Сколько это продлится интересно. Вы меня, конечно, простите, но я официально заявляю, что у меня самые красивые лифты», – заявила звезда.
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Поклонники поздравили артистку с радостным событием. Многие надеются, что у Ольги исполнится мечта. Уже давно она хочет стать мамой, поэтому даже устроила все удобства для будущего малыша в квартире.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды