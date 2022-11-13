«Самые красивые лифты»: Бузова в пудровом костюме и остромодной косухе оверсайз приехала в свою новую квартиру

После рабочего дня Бузова теперь с особым воодушевлением спешит домой. Она поделилась кадрами из лифта, где необычные золотистые стены. Артистка предстала в пудровом костюме и косухе оверсайз. Она призналась, что впереди у нее приятные хлопоты – разбиранием вещей. Ольга похвасталась лифтолуком.

«Еду разбирать и раскладывать вещи. Сколько это продлится интересно. Вы меня, конечно, простите, но я официально заявляю, что у меня самые красивые лифты», – заявила звезда.

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