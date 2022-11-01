Двухлетний Илья – Халк: Шубская и Овечкин устроили роскошную вечеринку на Хеллоуин для сыновей

На этот раз Шубская решила отпраздновать Хэллоуин. Весь дом она украсила в стиле праздника тыквами, вырезками в виде летучих мышей. Собралось много детей в гостях у хоккеиста. Анастасия запечатлела, как маленький сына в костюме Халка ждет, когда ему нанесут грим. А вот Сергей был в костюме Человека Паука.

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