«Приеду на все деньки!»: Пугачева и Галкин* устроили трогательную переписку в Сети

А 15 ноября Пугачева отметила важную дату – годовщину отношений с Максимом Галкиным*. Она посвятила ему пост и с нежностью поздравила с тем, что они уже 21 год есть друг у друга. Юморист находится на гастролях, но не только прислала жене цветы, но и признался в любви ей. Примадонна в своем сообщение попросила его приехать хоть на пару денечков.

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