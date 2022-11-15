«Приеду на все деньки!»: Пугачева и Галкин* устроили трогательную переписку в Сети

Алла Пугачева уже много лет обладает статусом легендарной певицы. Именно так ее называют в народе. Филипп Киркоров даже недавно попросил, чтобы его экс-жену не критиковали больше. Он считает, что после стольких лет работы на сцене артистка заслужила уважения. Напомним, что Примадонна с двойняшками: Лизой и Гарри
Пока Алла Борисовна наслаждается жизнью в Тель-Авиве. Она уже посетила там концерт Земфиры, а недавно также повеселилась во время выступления Зиверт. Дети певицы ходят в школу, поэтому она позволяет себе развеяться.
А 15 ноября Пугачева отметила важную дату – годовщину отношений с Максимом Галкиным*. Она посвятила ему пост и с нежностью поздравила с тем, что они уже 21 год есть друг у друга. Юморист находится на гастролях, но не только прислала жене цветы, но и признался в любви ей. Примадонна в своем сообщение попросила его приехать хоть на пару денечков.
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Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что супруги продолжили переписку. Галкин* под постом возлюбленной ответил ей.
«Приеду на все деньки!» – заявил он.
Публика пришла в настоящий восторг. Сообщение юмориста получило тысячи лайков. Многие отметили, что ждут новое совместное фото пары.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.