Галкин* публично обратился к Пугачевой: «Люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год»

Алла Пугачева для миллионов поклонников является легендарной певицей. Ее песни до сих пор звучат в кино и на радио. Но сама артистка концертов больше не дает. Только перед близкими людьми она с радостью может спеть. Большую часть времени Примадонна посвящает двойняшками Лизе и Гарри. Недавно она уехала с детьми в Израиль.
На этот раз Алла Борисовна ведет активный образ жизни. Она была на концерте Земфиры в Тель-Авиве. А на днях певица появилась на публике в молодежном наряде. Она повеселилась на концерте Зиверт.
А 15 ноября Пугачева отметила годовщину. Впервые за много лед она в особенный день была без мужа. Галкин* гастролирует по Европе и накануне выступил в Литве, но не забыл про важную дату и прислал жене цветы. Также он поздравил ее в соцсети.
«21 год вместе — люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше», — написал артист.
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Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Максим* поделился архивным фото, где запечатлен с Примадонной во время выступления. Они держались за руки. Поклонники принялись поздравлять пару. Напомним, что супруги вместе 21 год, а вот свадьбу сыграли в декабря 2011 года. Для певицы этот союз стал пятым. А в ноябре 2017 года они также обвенчались.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.