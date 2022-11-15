Галкин* публично обратился к Пугачевой: «Люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год»

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды

Юморист не смог приехать к Примадонне, но не забыл про годовщину отношений.

Алла Пугачева для миллионов поклонников является легендарной певицей. Ее песни до сих пор звучат в кино и на радио. Но сама артистка концертов больше не дает. Только перед близкими людьми она с радостью может спеть. Большую часть времени Примадонна посвящает двойняшками Лизе и Гарри. Недавно она уехала с детьми в Израиль. 

На этот раз Алла Борисовна ведет активный образ жизни. Она была на концерте Земфиры в Тель-Авиве. А на днях певица появилась на публике в молодежном наряде. Она повеселилась на концерте Зиверт. 

А 15 ноября Пугачева отметила годовщину. Впервые за много лед она в особенный день была без мужа. Галкин* гастролирует по Европе и накануне выступил в Литве, но не забыл про важную дату и прислал жене цветы. Также он поздравил ее в соцсети. 

«21 год вместе — люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше», — написал артист.

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Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды

Максим* поделился архивным фото, где запечатлен с Примадонной во время выступления. Они держались за руки. Поклонники принялись поздравлять пару. Напомним, что супруги вместе 21 год, а вот свадьбу сыграли в декабря 2011 года. Для певицы этот союз стал пятым. А в ноябре 2017 года они также обвенчались.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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