Галкин* публично обратился к Пугачевой: «Люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год»

А 15 ноября Пугачева отметила годовщину. Впервые за много лед она в особенный день была без мужа. Галкин* гастролирует по Европе и накануне выступил в Литве, но не забыл про важную дату и прислал жене цветы. Также он поздравил ее в соцсети.

«21 год вместе — люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше», — написал артист.

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