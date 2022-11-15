«Жду встречи»: Алла Пугачева похвасталась подарком, который ей прислал Максим Галкин* на годовщину

15 ноября супруги отмечают годовщину отношений. Пугачева написала трогательный пост, в котором с нежностью поздравила мужа и призналась, что ждет его приезда. Галкин* прислал ей букет весенних цветов. Певица с радостью позировала у вазы в рубашке в клетку и узких джинсах. Она подчеркнула стройность.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».