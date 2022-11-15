«Жду встречи»: Алла Пугачева похвасталась подарком, который ей прислал Максим Галкин* на годовщину

Алла Пугачева давно стала кумиром для миллионов людей. Ее песни становятся саундтреками к фильмам. Уже давно она не выступает на сцене, но иногда поет в кругу родных. Примечательно, что на пенсии артистка предпочитает посвящать себя детям. Артистка растит двойняшек Лизу и Гарри. В этом году звездная семья много путешествовала.
Вот уже почти два месяца Пугачева с детьми находится в Израиле. По некоторым данным, там певица будет жить неопределенный срок и даже пристроила двойняшек в местную школу. А вот Максим Галкин* зарабатывает деньги для семьи. Его гастроли расписаны даже на будущий год. А пока он дает концерты в Литве.
15 ноября супруги отмечают годовщину отношений. Пугачева написала трогательный пост, в котором с нежностью поздравила мужа и призналась, что ждет его приезда. Галкин* прислал ей букет весенних цветов. Певица с радостью позировала у вазы в рубашке в клетку и узких джинсах. Она подчеркнула стройность.
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Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
«Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе.Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек», — написала Примадонна.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алла Борисовна. Многие поздравили пару со знаменательным событием. Нашлись и те, кто осудил Галкин* за то, что он не приехал домой в такой важный день.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.