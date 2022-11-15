«Приезжай хоть на денек»: Пугачева впервые за много лет отпраздновала годовщину отношений без Галкина*

На этот раз Пугачева выложила новое фото. Она отметила годовщину отношений с Максимом Галкиным*. Юморист уже несколько месяцев колесит по Европе. Он на этот раз выступил в Каунасе. Но артист передал возлюбленной букет цветов. Певица намекнула, что этого мало и она соскучилась по мужу.

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