«Приезжай хоть на денек»: Пугачева впервые за много лет отпраздновала годовщину отношений без Галкина*

Алла Пугачева много лет посвятила свой карьере. Она смогла стать легендарной певицей. Но уж несколько лет Примадонна не дает концертов. Она сосредоточилась на семье и все свободное время посвящает двойняшкам Лизе и Гарри, которые учатся в школе. Но в этом году звезда неожиданно покинула Россию.
Примечательно, что теперь Алла Борисовна проводит время в Израиле. Там, по слухам, она пристроила детей в школу. А сама артистка ведет светский образ жизни. Не так давно она отметилась на концерте Земфиры. А вот на днях певица посетила выступление Зиверт и повидалась с друзьями.
На этот раз Пугачева выложила новое фото. Она отметила годовщину отношений с Максимом Галкиным*. Юморист уже несколько месяцев колесит по Европе. Он на этот раз выступил в Каунасе. Но артист передал возлюбленной букет цветов. Певица намекнула, что этого мало и она соскучилась по мужу.
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Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
«Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе.Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи.Приезжай хоть на денек», – написала звезда.
Поклонники восхитились теплыми отношениями супругов. Многие поразились тому, с какой нежностью Алла Борисовна относится к молодому избраннику. Напомним, что из-за большой разницы в возрасте над парой не раз смеялись и предсказывали им развод, но они продолжают демонстрировать гармонию и идиллию.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.