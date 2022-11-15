Попала на видео: Ксения Собчак тайно посетила здание «Ростеха»

Собчак объявили подозреваемой в деле о вымогательстве, а потом перевели в статус свидетеля. Ей удалось скрыться в Литве, где она отметила свой день рождения вдали от родни. Но недавно в СМИ написали, что телеведущая тайно вернулась в Россию, перейдя границу пешком рядом с Псковом.

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