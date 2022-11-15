Попала на видео: Ксения Собчак тайно посетила здание «Ростеха»

Журналистке и телеведущей Ксении Собчак этой осенью пришлось бежать из страны.
Собчак объявили подозреваемой в деле о вымогательстве, а потом перевели в статус свидетеля. Ей удалось скрыться в Литве, где она отметила свой день рождения вдали от родни. Но недавно в СМИ написали, что телеведущая тайно вернулась в Россию, перейдя границу пешком рядом с Псковом.
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На этот раз Ксения отметилась в Москве. Очевидцы заметили ее большой черный автомобиль с фирменным логотипом ее передачи. Блондинка в компании мужчин покинула машину и зашла в здание «Ростеха». Пока остается неизвестным, зачем она отправилась туда. Кадры, на которых Собчак едет в машине, опубликовал Telegram-канала Baza.