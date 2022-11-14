Погладила животик: Бородина в бархатном мини-платье изумрудного цвета отметилась на вечеринке беременной Орловой

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2». Ей удалось стать богатой и знаменитой. Зачастую она демонстрирует дорогие наряды. Примечательно, что Ксения часто появляется на публике. После того, как она развелась с Курбаном Омаровым, звезда стала чаще путешествовать и веселиться с подругами.
В последнее время Бородина хвастается новыми нарядами. Она любит наряжаться. В ее гардеробе есть твидовые костюмы, брендовые сумки, шубки. Накануне телеведущая отправилась на вечеринку Ольги Орловой, которая отпраздновала свое 45-летие.
На вечеринке Бородина появилась в бархатном мини-платье изумрудного цвет. Наряд с пышными рукавами дополнили лодочки в тон. Примечательно, что она сделала акцент на стройных ногах. Телеведущая приехала на праздник с подарком Chanel. Орлова ждет ребенка, поэтому была в мерцающем платье в пол, которое подчеркнуло ее живот.
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На этот раз вечеринка в ресторане прошла с песнями, танцами. Ксения полакомилась изысканными блюдами. Также она погладила живот своей подруги. Сама телеведущая также взяла слово. Она похвалила мужа Ольги и даже призналась, что отчасти развелась, когда увидела, какие прекрасные и заботливые бывают мужчины.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Как женщина хорошеет после развода», «Вот так выглядит сильная независимая», «А в сторис абсолютно другие ноги, особенно колени. Для чего до такой степени фотошопить себя», «Шикарная! Красавица! Просто нет слов! Настоящая женщина, девушка, девочка», — написали подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды