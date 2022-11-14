Погладила животик: Бородина в бархатном мини-платье изумрудного цвета отметилась на вечеринке беременной Орловой

На вечеринке Бородина появилась в бархатном мини-платье изумрудного цвет. Наряд с пышными рукавами дополнили лодочки в тон. Примечательно, что она сделала акцент на стройных ногах. Телеведущая приехала на праздник с подарком Chanel. Орлова ждет ребенка, поэтому была в мерцающем платье в пол, которое подчеркнуло ее живот.

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